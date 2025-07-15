大統領執務室で北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）のルッテ事務総長と会談するトランプ大統領＝１４日/Kevin Dietsch/Getty Imagesロンドン（ＣＮＮ）米国のドナルド・トランプ大統領が１４日に行ったウクライナに関する発言は、米大統領が発表し得た最大のものからは程遠かった。ウクライナ政府にとっての朗報はなじみのものだ。トランプ氏は北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国に対し、米国製の兵器の購入を認めた。しかも、その範囲