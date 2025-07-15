¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡×¤ÎÆ£¸¶°ìÍµ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤Î¼«¸ÊºÇÂçÃÍ¤ËÄ©Àï¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¥é¥¤¥»¥ó¥¹ ¡ÛÆ£¸¶°ìÍµ¤µ¤ó ¡È¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹150kg¡É ¸«»öÀ®¸ù47ºÐ¤ÎÆùÂÎ¤Þ¤¹¤Þ¤¹Áý¶¯Æ£¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹MaxÄ©Àï¡×¤È¥Æ¥­¥¹¥È¡£¤½¤Î½ÅÎÌ¤Ï¡Ö150kg¡×¤ÈÌÀµ­¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤Ë¤â¡Ö150kgÄ©Àï¡ª¡×¤È¥Æ¥í¥Ã¥×¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤½¤ó¤ÊÆ£¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¸¥à¤ÎÄê°ÌÃÖ¤Î¥Ù