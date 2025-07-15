¥Æ¥£¥à¥¹ [Åì¾Ú£Ç] ¤¬7·î15ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯12·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü(3-5·î)¤Î·Ð¾ïÂ»±×(ÈóÏ¢·ë)¤Ï2.8²¯±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï2.2²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬³ÈÂç¤·¤¿¡£ ¢¨25Ç¯12·î´ü(10¥õ·î·è»»)¤¬·è»»´üÊÑ¹¹¤Î¤¿¤á¡¢Á°Ç¯Æ±´ü¤ËÆ±¤¸´ü´Ö¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤È¤ÎÈæ³Ó¤òÉ½µ­¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹