¥¤¥ó¥¿¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È6¼Ò¤È¤È¤â¤Ë¡¢2025Ç¯7·î16Æü(¿å)¡Á18Æü(¶â)Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñºÝ¥â¥À¥ó¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ë¥·¥ç¥¦2025¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£ ¥¤¥ó¥¿¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó  ¥¤¥ó¥¿¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È6¼Ò¤È¤È¤â¤Ë¡¢2025Ç¯7·î16Æü(¿å)¡Á18Æü(¶â)Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñºÝ¥â¥À¥ó¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ë¥·¥ç¥¦2025¤Ë½ÐÅ¸¡£2025Ç¯¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ë°åÎÅ¡¢¤Ò¤í¤¬¤ë²ÁÃÍ¡Á¥Ç¡¼¥¿¤¬