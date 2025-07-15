¾¾Åè¤Ë¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¤¹¤ê´ó¤ëÈ¿Ä®¤Î»Ñ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬ÃËÀ­¸þ¤±²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö»ñÀ¸Æ²¥á¥ó¡×¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÈ¿Ä®Î´»Ë¤È¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤ÎÉ×ÉØ»Ñ¤ò¸ø³«¡£È¿¶Á¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡Ö¿·ÃËÀ­È©¸þ¤±ÈþÍÆ±Õ¥¢¥ë¥Æ¥£¥ß¥å¡¼¥óÃÂÀ¸¡£»ñÀ¸Æ²¤Î100Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÃËÀ­È©¸¦µæ¤ÎÁ´¤Æ¤¬¤³¤³¤Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¡¢É×ÉØ¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£ºÇ¿·¤ÎÉ×ÉØ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¬700·ï¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¡Ö¤³¤Î2¿Í¤ò±Û¤¨¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤ÏÂ¸ºß¤·