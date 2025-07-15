¡Ú¥¢¥à¥ó¥Ç¥£¡¦¥¨¥Ó¥¢¥óÁª¼ê¸¢¡ÛºÇ½ªÆü¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï¥´¥ë¥Õ¤¬¡ÈÇ¯¡¹¥Ø¥¿¤Ë¡Ä¡É¤¬¥Ç¡¼¥¿¤Ç¥Ï¥Ã¥­¥ê¡ª ¥¨¥Ó¥¢¥óÁª¼ê¸¢¤ÏÍ½ÁªÍî¤Á´íµ¡G¡¦¥­¥à¡Ê24¡Ë¤ÈJ¡¦¥Æ¥£¥Æ¥£¥¯¥ë¡Ê22¡Ë¤¬ÄÌ»»14¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÊÂ¤Ó¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ØÆÍÆþ¡£18ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2¥Û¡¼¥ëÌÜ¤Ë¥­¥à¤¬¥¤¡¼¥°¥ë¤Ç¾¡Éé¤ò·è¤á¡¢¥á¥¸¥ã¡¼½éÍ¥¾¡¤òµó¤²¤¿¡£Á°Æü63¤ÈÂçÇúÈ¯¤·¤¿µÈÅÄÍ¥Íø¡Ê25¡Ë¤ÏÆ±9¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¥È¥Ã¥×¤È2ÂÇº¹¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥¹¥³¥¢¤ò3¤ÄÍî¤È¤·Æ±6¥¢¥ó