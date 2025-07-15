¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï15Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö2025 SHANGHAI FUTURE STAR CUP¡×¤Ë¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸ÍU-18(U-16¥Á¡¼¥à)¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Âç²ñ¤Ï7·î28Æü¤«¤é8·î3Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¼Â»Ü¡£¿À¸ÍU-18¤Ï¥°¥ë¡¼¥×B¤ËÆþ¤ê¡¢7·î28Æü¤ÎÂè1Àá¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¢Æ±29Æü¤ÎÂè2Àá¤Ç¥Õ¥ë¥ß¥Í¥ó¥»¡¢Æ±31Æü¤ÎÂè3Àá¤Ç¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢¥°¥ë¡¼¥×A¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¢¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¡¢¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¡¢¾å³¤FA¤Î4¥Á¡¼¥à¡£¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¾å°Ì2¥Á