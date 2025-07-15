¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤Ï15Æü¡¢½©ÅÄË­´ÆÆÄ¤ò½ä¤ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È°Æ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿äÂ¬¤ò¹­¤á¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¡×¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¹âÃÎ¤ÏÀè·î29Æü¡¢½©ÅÄ´ÆÆÄ¤Î»ØÆ³¤Ë´Ø¤·¤ÆÁª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Î¾¼Ô¤Î°Õ¸«¤¬Áê°ã¤¹¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Âè»°¼Ô¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ç¹½À®¤¹¤ëÆÃÊÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¡¢¸½ºß¤âÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤Ïº£²ó¤Î