6·î25Æü(¿å)¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡Ö²¿¤ò±£¤½¤¦¡Ä¥½¥ì¤¬¡ª¡×(MC¡§ÆâÂ¼¸÷ÎÉ)¡£¤¢¤ëÀìÌçÊ¬Ìî¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡È¤·¤ã¤Ù¤ê¿Í¡Ê¤Ó¤È¡Ë¡É¤¿¤Á¤¬¡¢¼«¿È¤¬»ý¤Ä¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î90¡ó¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê²¿¥½¥ìÏÃ¤òÈäÏª¤·¡¢¶Ã¤­¤È¾Ð¤¤¤òÆÏ¤±¤ë¥ª¡¼¥ë¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡£¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥â¥Õ¥â¥Õ¡õµðÂç¡õÆóÅÙ¸«É¬»ê¡ª¤É¤¦¤Ö¤ÄÃ£¤Î㊙À¸ÂÖ¡×¤«¤é¡¢ÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë㊙ÏÃ¤¬Â³¡¹¡ª¡Ö²¿¤ò±£¤½¤¦¡Ä¥½¥ì¤¬¡ª¡×ºÇ¿·²ó2012Ç¯¤ÏÌó4