2025年7月14日、韓国メディア・ソウル経済は「韓国人男性と日本人女性の結婚が急増しており、日本のメディアがその理由に『韓流ブームと韓国の経済力の向上』を挙げた」と伝えた。韓国統計庁資料によると、昨年の韓国人男性と日本人女性の婚姻件数は前年比40％増加の1176件で、過去10年間で最高値を記録した。一方、韓国人女性と日本人男性の婚姻は147件で、10年前の5分の1程度に減少した。韓国の全婚姻件数は10年前に比べ30％減っ