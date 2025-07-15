ウエストホールディングスが大幅反落している。午前１０時ごろ、２５年８月期の連結業績予想について、売上高を５６４億１８００万円から４５０億円（前期比１０．７％減）へ、営業利益を１３２億２１００万円から８７億円（同１７．９％減）へ、純利益を８０億１０００万円から５０億円（同２６．０％減）へ下方修正し、増益予想から一転して減益予想としたことが嫌気されている。 ２７年８月期以降の本格展開を視野