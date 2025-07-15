¢£Í­²¬¤Ï3¿Í¤ÎÂçºå¤Ç¤Î´Ñ¸÷¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³« ¡ÚÆ°²è¡¦¼Ì¿¿¡ÛÍ­²¬Âçµ®¤¬»£±Æ¤·¤¿ÍÛµ¤¤ËÍÙ¤ë¥¸¥§¥·ー¤È¥Ä¥Ã¥³¤àÃÎÇ°ÐÒÍû¡¿3¿Í¤ÎÂçºå´Ñ¸÷¥·¥ç¥Ã¥È①～③ Hey! Say! JUMPÍ­²¬Âçµ®¤¬ÃÎÇ°ÐÒÍû¤ÈSixTONES¥¸¥§¥·ー¤Î¸å¤í»Ñ¤ò»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ËÁÆ¬¡¢Çò¥È¥ìー¥Êー¤Î¥¸¥§¥·ー¤¬ÀèÆ¬¤òÊâ¤­¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÓ¤ò¥¿¥³¤Î¤è¤¦¤Ë¤æ¤é¤æ¤é¤ÈÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿¥¸¥§¥·ー¤Î¸å¤í¤òÊâ¤¯Á´¿È