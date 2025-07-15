¥¬¥¹¥È¡¦¥Ð¡¼¥ß¥ä¥ó¡¦¤·¤ã¤ÖÍÕ¡¦¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦Ì´°Ã¡¦¥¹¥Æ¡¼¥­¥¬¥¹¥È¤Î¡Ö¥é¥Ã¥­¡¼¥»¥Ã¥È¡×¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ë¡¢¡Ö¥È¥ß¥«¡×¤È¡Ö¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡Ö¥È¥ß¥«¡×¤Ï¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¤¯¤ë¤Þ¡×4¼ï¤¬¡¢¡Ö¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡×¤Ï²Æ´¶ËþºÜ¤Î¥é¥áÆþ¤ê¥Á¥ã¡¼¥àÁ´10¼ï¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù ¥¬¥¹¥È¡¦¥Ð¡¼¥ß¥ä¥ó¡¦¤·¤ã¤ÖÍÕ¡¦¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦Ì´°Ã¡¦¥¹¥Æ¡¼¥­¥¬¥¹¥È¡Ö¥é¥Ã¥­¡¼¥»¥Ã¥È¡×¥È¥ß¥«¡¿¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë  ¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î17