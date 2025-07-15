フランスの大器は今夏プレミアリーグに参戦する可能性が高まっている。移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ニューカッスル・ユナイテッドは今夏の移籍市場で23歳のU-21フランス代表FWウーゴ・エキティケ獲得のためフランクフルトに正式オファーを提出したという。スタッド・ランスの下部組織であるエキティケは2024年2月にパリ・サンジェルマンからフランクフルトへレンタル移籍を果たすと、昨夏には完全移籍