◆第１０７回全国高校野球選手権神奈川大会▽３回戦横浜７ｘ−０川崎北＝７回コールド＝（１５日・平塚）今春センバツ王者の横浜が川崎北に７回コールドで勝利し、４回戦に進出した。主将で３番の阿部葉太中堅手（３年）が先制二塁打を含む３打数３安打３打点の活躍も、試合後は笑顔なし。神奈川の頂点を目指し、慢心なく勝ち上がる。＊＊＊２回を終えて０−０。重苦しい空気を阿部葉のバットが一掃した。３回２死一