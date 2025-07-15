俳優の長濱ねる（26）が15日、8年ぶりとなるセカンド写真集『長濱ねる』（講談社）の発売記念会見に出席した。【全身カット】キュート！お気に入りカットを笑顔で見せる長濱ねる長濱は2017年にファースト写真集『ここから』を発売し、大ヒットを記録。8年ぶりとなる今回の写真集では、「25歳の自分の姿を、大好きな場所で大好きな写真家さんに撮っていただきたい」という長濱たっての希望でスタート。写真家・高橋ヨーコ氏によ