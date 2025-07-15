◆第１０７回全国高校野球選手権北北海道大会▽準々決勝白樺学園４―２クラーク（１５日・旭川スタルヒン）２年ぶりの夏の甲子園出場を目指したクラークは、昨夏優勝の白樺学園に２―４で敗れ、４年連続となる準決勝進出を逃した。スタンドからＮＰＢスカウトが見守る中、１回戦に続き先発マウンドに上がった最速１４８キロ右腕の辻田丞（３年）。初回から１４７キロを２度計測しながらも、味方の失策が絡み、先制点を献上