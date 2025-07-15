NTTドコモは、千葉県が実施するキャッシュレス決済キャンペーンに参加する。期間は8月1日～17日で、対象店舗にて「d払い」で支払うと、最大10％分のdポイントが還元される。 期間中、千葉県内の対象店舗で「d払い」を利用したユーザーに対し、支払い金額の最大10％分のdポイント（期間・用途限定）が還元される。還元ポイントの上限は、1回あたりおよびキャンペーン期間中ともに最大3000ポ