女優の長濱ねる（26）が、15日、セカンド写真集「長濱ねる」（講談社刊）発売記念会見に登壇した。欅坂46（現櫻坂46）在籍時、17年発売のファースト写真集以来8年ぶり。25歳の自身の姿を残したいという希望で企画が立ち上がったといい、「作りたかったのは色あせない写真集。古着や私服でコーディネートさせていただき、時代やはやり廃りがない、ずっと愛される写真集を目指しました」と語った。ファースト写真集以来の水着姿も披