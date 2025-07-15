総務省が2024年9月に発表した「統計からみた我が国の高齢者」によると、日本人のおよそ10人に1人が80歳以上と推計されるそうです。高齢者の介護をする人も増えるなか、自分の両親と子どものいない叔母夫婦4人の介護を経験したフリーライター・こかじさらさんは、「高齢者介護にきれいごとは通用しない」と語ります。今回は、こかじさんの著書『実際に介護した人は葬式では泣かない』から一部を抜粋し、再編集してお届けします。【