7·î15Æü¡¢ËÌ³¤Æ»ÆÑ¾®ËÒ¤Ë¤¢¤ë¥Î¡¼¥¶¥ó¥Û¡¼¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¡¢ÆüËÜºÇÂç¤Î¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É»Ô¾ì¡Ö¥»¥ì¥¯¥È¥»¡¼¥ë2025¡×¤Î2ÆüÌÜ¤¬³«Ëë¡£ÅöºÐÇÏ¥»¡¼¥ë¤Ë¤Æ¾å¾ìÈÖ¹æ364ÈÖ¡¦¥ê¥Ã¥¹¥ó¤Î2025¡Ê²´¡Ë¤¬1²¯6000Ëü±ß¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¥»¥ì¥¯¥È¥»¡¼¥ë2025¡Û¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹»º¶ðÌÆÇÏ¤¬1²¯7000Ëü±ß(³ô)NICKS¤¬Íî»¥¥ê¥Ã¥¹¥ó¤Î2025¤Ï¡¢Éã¥¹¥ï¡¼¥ô¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¢Êì¥ê¥Ã¥¹¥ó¡¢ÊìÉãSadler¡Çs Wells ¤È¤¤¤¦·ìÅý¡£À¸»ºËÒ¾ì¤Ï¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à¡£¹ØÇã¼Ô¤Ï(³ô)NICKS¡£