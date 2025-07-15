¸©Æâ¤Ï¡¢14Æü¤«¤é³ÆÃÏ¤ÇÃÇÂ³Åª¤Ë¶¯¤¤±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Å´Æ»¤Ê¤É¸òÄÌ¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÅ²¬»Ô¤Ç¤ÏÆÍÉ÷¤Ë¤è¤ëÈï³²¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤Ï¡¢²¹¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë±Æ¶Á¤ÇÂçµ¤¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³ÆÃÏ¤ÇÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ß¤ê»Ï¤á¤«¤é¸áÁ°10»þ¤Þ¤Ç¤Î±«ÎÌ¤ÏÀÅ²¬»Ô°æÀî¤Ç266.5¥ß¥ê¡¢ÉÙ»Î»Ô¤Ç143.5¥ß¥ê¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤É¤Þ¤Ç¡¢ÉÙ»Î»³ÆîÀ¾¤Ë¤ÏÂç±«¹¿¿å·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï²ò½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ