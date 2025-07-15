■第三者からの卵子提供 国内諦めて海外で晩婚化が進み、年齢を重ねてから出産を希望するケースが増えているなかで、第三者からの「卵子提供」のニーズは高まっています。一方で、日本では卵子提供者（ドナー）の数がかなり少ないのが現状です。国内で卵子提供を受けられない場合、多くの富裕層が現在、海外（特に台湾）で高額の費用を払って医療を受けている実態があるとして、生殖医療を専門とする医師ら5人は15日、日本で安心し