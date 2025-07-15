宇宙貨物船「天舟9号」を搭載したキャリアロケット「長征7号遥10」が15日午前5時34分に中国の文昌航天発射場から打ち上げられた。約10分後、「天舟9号」は予定の軌道に入り、打ち上げは無事成功。同8時52分に軌道を周回中の中国宇宙ステーションとドッキングした。「天舟9号」は主に宇宙飛行士の滞在用物資、船外服などの船外消耗品、プラットフォームの安全運営を保証するメンテナンス部品と推進剤、応用ミッションの各種ペイロー
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