結婚式をトータルプロデュースする「Haute couture Design（オートクチュールデザイン）」の公式Instagramは7月11日に投稿を更新。サッカー日本代表・堂安律選手と妻・明松美玖さんの結婚式ショットを披露しました。【動画】明松美玖さんのウエディングドレス姿「美しすぎてる〜」動画では、明松さんの美しいウエディングドレス姿や、堂安選手の格好いいタキシード姿が見られます。また結婚式の感動的なシーンや、2人で抱き合う様