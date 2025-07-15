ＭＬＢのオールスター戦（１５日＝日本時間１６日、アトランタ）のスタメンが１４日（同１５日）に発表された。ドジャース勢では大谷翔平投手（３１）が「１番・ＤＨ」、フレディ・フリーマン内野手（３５）は「４番・一塁」、ウィル・スミス捕手（３０）は「６番・捕手」で出場する。フリーマンは新型コロナの蔓延によって開催されなかった２０２０年を除き、１８年から７大会連続の出場で１３、１４年も含めて今回で実に９度