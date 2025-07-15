港に積み上げられたコンテナ＝４月、中国・深圳/Jade Gao/AFP/Getty Images香港（ＣＮＮ）中国の国家統計局が１５日に発表した２０２５年４〜６月期の国内総生産（ＧＤＰ）は前年同期比５．２％増だった。この数字はロイター通信がエコノミスト４０人の予測をまとめた５．１％の市場予測を上回った。中国は米国との貿易戦争が続くなかでも、米国以外の市場への多角化が奏功した。１〜３月期の５．４％増からは減速した。国家