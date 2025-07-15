令和ロマン高比良くるま（30）松井ケムリ（32）が15日、都内で、「クリクラ夏の大掃除の日」制定記念イベントに出席した。クリクラは株式会社ナックが展開する安心・安全なおいしい宅配水。同記念日は「な（7）つ（2）のお（0）おそうじ」の語呂合わせから7月20日とし、夏場に菌が繁殖しやすい水回りの清掃や家電の定期的な見直しを通して、衛生的で安全な生活環境作りの習慣化を呼びかけている。登場するなりMCから「宣材写真が