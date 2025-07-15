¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÅ·Ìî¤Á¤è¡Ê30¡Ë¤¬¡¢14ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë30¡õ31¹æ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¶Ã°Û¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿Å·Ìî¤Á¤è1994Ç¯9·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¤ÎÅ·Ìî¡£¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ä¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Î³èÆ°¤ò»ÏÆ°¡£¤½¤ì¤«¤éº£¤Þ¤Ç¤Î¤ï¤º¤«¤Ê´ü´Ö¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ïÌÌ¤ò¾þ¤ê¡¢Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢³¦´üÂÔ¤ÎÃÙºé¤­Âç·¿¥ë¡¼¥­¡¼¤¬º£²ó¤â¡¢T169¡¦