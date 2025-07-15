Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦´ÎÉÕÄ®¤ÎÄ®Ä¹Áªµó¤¬¡¢15Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸½¿¦¤È¿·¿Í¤Î2¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ´ÎÉÕÄ®Ä¹Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë¡¢¿·¿Í¤ÇÇÑ´þÊª½èÍý²ñ¼Ò²ñÄ¹¤ÎÃæÂ¼¤¨¤¤»Ò¤µ¤ó¡Ê66¡Ë¤È¡¢¸½¿¦¤Ç5´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹±ÊÌîÏÂ¹Ô¤µ¤ó¡Ê74¡Ë¤Î2¿Í¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌµ½êÂ°¤Ç¤¹¡£ ¤Û¤«¤ËÎ©¸õÊä¤ÎÆ°¤­¤Ï¤Ê¤¯°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ Î©¸õÊä¤ÎÆÏ¤±½Ð¤Ï¡¢15Æü¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç¡¢´ÎÉÕÄ®Ìò¾ì¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅêÉ¼Æü¤Ï¡¢º£·î20Æü¤ÇÂ¨Æü³«É¼¤µ¤ì