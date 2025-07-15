ギラヴァンツ北九州がホームゲーム3試合で着用する「2025シーズン リミテッドユニフォーム」を発表した。販売については、フィールド選手とGKを合わせて計300枚の限定生産となる。デザインコンセプトは、黒色のフィールド選手モデルが「夜の向日葵」、黄色のGKモデルが「太陽の下の向日葵」となる。クラブは公式サイトで次のように紹介した。「チーム名の由来ともいえる『向日葵』」「太陽の下で咲いているイメージですが、夜