½÷Í¥¤ÎÈª²ê°é¤¬14Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Íá°á»Ñ¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¤­¤ì¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÈª²ê°é¡¢ÎÃ¤ä¤«¤ÊÍá°á»Ñ¤ÇÌ¥¤»¤ëÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê¤Û¤«4Ëç¡ËÈª¤¬¡ÖÍá°á¡ª´ò¤·¤¤¤¤¡ª¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Á°È±¤òÎ®¤·¤ÆÇ»º°¤ÎÍá°á¤òÃå¤¿Èà½÷¤Î»Ñ¤¬Ê£¿ô¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÑÛ¤È¤·¤¿Ì¥ÎÏ¤òÊü¤ÄÈà½÷¤ÎÍá°á»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Û¤ó¤È