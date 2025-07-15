竹野内豊が主演する映画『雪風 YUKIKAZE』より、竹野内をはじめ、玉木宏、奥平大兼ら俳優陣の姿を捉えた場面写真が一挙解禁された。【写真】『雪風 YUKIKAZE』キャストたちの熱演を映す場面写真（12点）たった80年前、平和な海が戦場だった時代、数々の激戦を最前線で戦い抜いた駆逐艦「雪風」は、僚艦が大破炎上していく中、絶えず不死身ともいえる戦いぶりを見せた。主力である甲型駆逐艦38隻のうち、ほぼ無傷で終戦を迎えた