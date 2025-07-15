TBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』で7日に初披露された、TUBEとFRUITS ZIPPERによるコラボ楽曲「ファミリー・サマー・バケーション」のパフォーマンス映像が、TUBEのオフィシャルYouTubeチャンネルにて期間限定で公開されている。【動画】TUBE公式YouTubeで公開中！『CDTVライブ！ライブ！』での共演映像同曲は、TUBEのデビュー40周年を記念したコラボレーションアルバム『TUBE×』に収録されており、夏休みを目前にした