サッカー女子日本代表の熊谷紗希が14日にインスタグラムを更新し、結婚を発表。ウエディングドレス姿や直筆メッセージを公開すると、ファンから祝福の声が集まった。【別カット】熊谷紗希、直筆メッセージと豪華なでしこ勢ぞろいのパーティーショット（3枚）熊谷は直筆メッセージの中で「私ごとで恐縮ですが、この度かねてよりお付き合いしていた方と入籍いたしました」と発表。さらに「最大のライバルであり、最強のパートナ