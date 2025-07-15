『SPA! グラビアン魂デジタル写真集 爽香「Gカップのド迫力エロボディ」』（発売中）より、誌面カットが公開された。 『SPA! グラビアン魂デジタル写真集 爽香「Gカップのド迫力エロボディ」』 『SPA! グラビアン魂デジタル写真集 爽香「Gカップのド迫力エロボディ」』 爽香は、1994年東京都生まれ。高身長グラマラスボディが売りの彼女は、DVD『密着爽香』（竹書房）が発売中。活動の詳細は、インスタInstagram（@1125syk