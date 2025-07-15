ÇÐÍ¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤Î¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëABEMA¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING¡¿¥ß¥¹¡¦¥­¥ó¥°¡Ù¤¬¡¢9·î29Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¤Î¤ó¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢Å·ºÍ´ý»Î¤ÎÉã¤Ë¿ÍÀ¸¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¤½¤Î¿¼¤¤Áþ¤·¤ß¤«¤é³«²Ö¤µ¤»¤¿ºÍÇ½¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÆÍ¤­¿Ê¤à°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¤Ç¡¢¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤Î¤ó¡§¼ç¿Í¸ø¤ÎÈôÄ»¤¬ÉÔ¹¬¤ËÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¾ð¤±¤Ê¤¤