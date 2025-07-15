餃子の王将は、7月18日から8月31日までの間、全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」で『冷し中華×餃子フェア』を開催する。期間限定メニューの「冷し中華」または「辛い!冷し中華」を注文すると、「餃子」(1人前6個)が通常税込価格から20円引きになるというもの。1人1回1人前限り、店内飲食のみ対象となる。北海道の店舗以外で販売している「にんにく激増し餃子」「にんにくゼロ生姜餃子」も割引対象となる。なお、餃子の価格は地