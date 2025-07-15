·²ÇÏ½Ð¿È¡¦ºß½»¤ÎG-FREAK FACTORY¼çºË¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¡ã»³¿Í²»³Úº×2025¡ä¤¬¡¢9·î20Æü(ÅÚ)¤ª¤è¤Ó21Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö¡¢·²ÇÏ¡¦ÆüËÜ¥È¡¼¥¿¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¥É¡¼¥àÁ°¶¶¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£Æ±¥Õ¥§¥¹¤Î½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ºÇ½ªÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏSKA FREAKS¡¢¹âÌÚ¥Ö¡¼¡¢NakamuraEmi¡¢04 Limited Sazabys¡¢FOMARE (¢¨½Ð±éÆü½ç¡¿¸Þ½½²»½ç)¤Î5ÁÈ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÁ´34ÁÈ¤Î½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½ÐÂ·¤Ã¤¿¤«¤¿¤Á¤È¤Ê¤ë¡£ »³¿Í²»³Úº×¤Ïº£Ç¯¡¢µ­Ç°¤¹¤Ù¤­10Ç¯