「白夜行 〜白い闇の中を歩く〜」 (C)2009 CINEMA SERVICE CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED 稀代のヒットメーカー・東野圭吾による小説を原作とする映画「ブラック・ショーマン」が9月12日(金)に公開を控えている。今作で主演を務める福山雅治との「ガリレオ」シリーズも広く知られるが、東野の作品はこれまでにもたびたびドラマ・映画化されてきた。小説としての抜群の面白さはもちろん、映像化との親和性も高く、数多くの東