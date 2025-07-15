¤ª¤È¤È¤·4·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÀÐÀî¸©¾®¾¾»Ô¤Î»ÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤Ç¡¢ÅöÁª¤·¤¿¸õÊä¼Ô5¿Í¤Ë¸½¶â¤òÇÛ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿Ê¡Â¼¾ÏÀÐÀî¸©µÄ²ñµÄ°÷¤ò¸¡»¡¤¬ÉÔµ¯ÁÊ¤È¤·¤¿½èÊ¬¤ò¤á¤°¤ê¡¢¸¡»¡¿³ºº²ñ¤¬¡ÖÉÔµ¯ÁÊ¤ÏÉÔÅö¡×¤ÈµÄ·è¤·¡¢¸¡»¡¤¬ÁÜºº¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡Â¼¸©µÄ¤È¸å±ç²ñ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤·4·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¾®¾¾»ÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤ÇÅöÁª¤·¤¿¸õÊä¼Ô5¿Í¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¸½¶â5Ëü±ß¤òÇÛ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¤È¤È¤·6·î¤Ë¸ø¿¦ÁªµóË¡°ã