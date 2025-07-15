俳優の妻夫木聡が主演を務める映画『宝島』(9月19日公開)の全国キャラバンの第7弾として、妻夫木と大友啓史監督が福岡、北海道を訪問した。映画『宝島』の全国キャラバンの第7弾として福岡を訪問戦後沖縄を舞台に、歴史の陰に埋もれた真実を描く真藤順丈による小説『宝島』。第160回直木賞をはじめ、第9回山田風太郎賞、第5回沖縄書店大賞を受賞するなど3冠に輝いた本作が、東映とソニー・ピクチャーズの共同配給によって実写映画