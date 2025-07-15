チャールズ国王とヘンリー王子の側近が先日、ロンドンで秘密裏に会談したが、ウィリアム皇太子の「支援と理解」がなければ実現しなかっただろうと王室専門家らは主張している。英紙デーリー・メールが先日報じた。今回の会談は和解に向けた第一歩であり、双方が王室の確執を解決したいというこれまでで最も強い兆候とみられる。王室専門家らは、ウィリアム皇太子はチャールズ国王ほど確執を解決する意欲がないと主張する一方