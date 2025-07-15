７月15日に開催されるE-１選手権（東アジア選手権）の第３戦で、ホスト国の韓国代表は森保一監督が率いる日本代表と対戦する。日本と韓国は互いにここまで２連勝を飾っており、今回の日韓戦は優勝が懸かった大一番となる。そんななか、韓国メディア『スポーツ朝鮮』によると、この一戦を前にインタビューに応じた韓国のホン・ミョンボ監督は、「10日間ほど選手たちと過ごして、感じたことは多く、代表チームにとって非常に重