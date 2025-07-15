¤Ð¤ó¤¨¤¤¶¥ÇÏ½êÂ°¤ÎÅÏÍè¿´Ï©µ³¼ê¤¬¡¢7·î14Æü¤ËÂÓ¹­¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè1R¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥¤¥ê¥­¤Ëµ³¾è¤·¤Æ1Ãå¤È¤Ê¤ê¡¢ÄÌ»»1000¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£1000¾¡Ã£À®¤Ï¤Ð¤ó¤¨¤¤¶¥ÇÏ»Ë¾å30¿ÍÌÜ¡¢¸½Ìò¤Ç¤Ï10¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¡Ú¤Ð¤ó¤¨¤¤¡¦ÇðÎÓ¾Þ¡ÛÌÆÇÏ¥«¥Õ¥«¤¬ÎÏ¤Ç¤Í¤¸Éú¤»¤¿¡ª²´ÇÏÁê¼ê¤Ë½Å¾ÞÀ©ÇÆ¡¢4ºÐÏ©Àþ°ì´§ÌÜÃ¥¼è¡ÖÇÏ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿µ³¾è¤Ç´èÄ¥¤ë¡×ÅÏÍè¿´Ï©µ³¼ê¥³¥á¥ó¥È¡ÖÃ£À®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×