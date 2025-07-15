第２０回上海国際自動車工業展覧会（上海国際モーターショー）の会場に展示された上汽大通汽車の電気ピックアップトラックのコンセプトカー。（資料写真、上海＝新華社記者／方竽）【新華社北京7月15日】中国の自動車業界団体、中国汽車流通協会乗用車市場情報連席分会が14日に発表した6月のピックアップトラック販売台数は前年同月比7.5％増の4万8千台でここ5年の最高となった。1〜6月の累計は前年同期比16.4％増の30万7