１日、深圳宝安国際空港で滑走中の旅客機。（深圳＝新華社配信）【新華社深圳7月15日】中国広東省の深圳宝安国際空港はこのほど、越境旅行の回復や中国の出入境政策の調整・改善を受けて、今年上半期（1〜6月）の同空港の国際線および中国香港・マカオ・台湾地区線の旅客数が前年同期比30.7％増の延べ305万5千人、旅客便運航数が26.1％増の2万便以上となり、いずれも2019年同期を超え、開港以来最多を記