「火垂るの墓」 (C)野坂昭如/新潮社, 1988 スタジオジブリのアニメ映画「火垂るの墓」が、Netflixにて今日(7月15日)16時より独占配信開始する。 Netflixでは、2024年9月より日本を除く190以上の国や地域で「火垂るの墓」を独占配信しており、配信初週にNetflix週間グローバルTOP10(映画・非英語部門)で第7位にランクインするなど注目を集めた。今回、日本国内においても配信開始し、Netflixはスタジオジブリ作品を初