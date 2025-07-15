Åìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî¶è¤ÎJR¾®´ä±Ø¼þÊÕ¤ÇµÒ°ú¤­¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯·Ð±Ä¼Ô¤È½¾¶È°÷¤é5¿Í¤¬·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£É÷±ÄË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯·Ð±Ä¼Ô¡¦»³ºêÍ³ÈþÍÆµ¿¼Ô¡Ê57¡Ë¤ÈÃæ¹ñÀÒ¤Î½¾¶È°÷¤é5¿Í¤Ç¤¹¡£»³ºêÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ïº£Ç¯5·î¡¢¹¾¸ÍÀî¶è¤ÎJR¾®´ä±Ø¼þÊÕ¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢ÄÌ¹ÔÃæ¤ÎÃËÀ­¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢µÒ°ú¤­¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢»³ºêÍÆµ¿¼Ô¤é2¿Í¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¡¢»Ä¤ë3¿Í¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦