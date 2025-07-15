35年以上の歴史を持つ冬用タイヤブランド「ブリザック」を新たなステージへと進化ブリヂストンは、乗用車用プレミアムスタッドレスタイヤの新商品「BLIZZAK WZ-1（ブリザック ダブルゼットワン）」を2025年9月から順次発売すると発表しました。今回の新製品は、同社が「新たなプレミアム」と位置付ける商品設計基盤技術「ENLITEN（エンライトン）」を乗用車用スタッドレスタイヤで初めて搭載しています。ブリヂストンは新商品